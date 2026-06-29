К жителям села Арамашево впервые приехали врачи из Екатеринбурга

Жители села Арамашево прошли осмотр у екатеринбургских специалистов. Фото: Минздрав Свердловской области

В село Арамашево Алапаевского района приехали врачи из Центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Для медиков из столицы Урала это был первый визит в этот населенный пункт.

– Такие выезды позволяют не только гарантировать жителям отдалённых территорий полный объём качественной профессиональной медицинской помощи, но и выявить на ранних стадиях скрытые патологии. Мы видим, что потребность в этом огромна, и будем стараться организовывать подобные акции регулярно, – отметила заведующая поликлиникой №2 ЦГКБ №3, хирург Денис Пискунов.

Раньше сельчанам, чтобы попасть на прием к профильному специалисту, приходилось либо ехать в райцентр, либо ждать медиков из Верхней Синячихи.

Сосудистый хирург оценивал состояние вен и сосудов при помощи ультразвукового оборудования, а дерматовенеролог провел осмотр кожи для выявления опасных новообразований. Вся женская часть населения смогла пройти маммографию, а некоторым сельчанам эндокринолог оформил направление на исследования для уточнения диагноза.

Одной пациентке в ходе приема срочно потребовалась хирургическая помощь. Ей оперативно провели вмешательство, что позволило избежать критических последствий и избавило женщину от госпитализации.