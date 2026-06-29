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НовостиОбщество29 июня 2026 15:30

Глава СК взял на контроль расследование о смерти 18-летней девушки из Верхотурья

Девушка-сирота из Верхотурья умерла в больнице Екатеринбурга
Данил СВЕЧКОВ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о смерти 18-летней девушки в реанимации в Екатеринбурге.

- В СМИ сообщается, что 18-летняя девушка, являвшаяся сиротой, умерла в реанимации одной из больниц в Екатеринбурге, куда ее доставили в тяжелом состоянии из города Верхотурья. Ее брат уверен, что причина ее смерти — ненадлежащая работа медицинских работников, которые вовремя не поставили правильный диагноз, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Председатель Следственного комитета России дал поручение руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования.