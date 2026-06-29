Тагильчанку лишили родительских прав за то, что она не лечила свою дочь

Женщину лишили родительских прав Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле родительских прав лишили женщину, которая прерывала лечение своей дочери: свердловчанка несколько раз забирала девочку из больницы, пока та находилась на терапии. Также женщина не водила дочь в детский садик, не занималась ее воспитанием и оставляла ребенка с незнакомыми людьми. В суд обратился отец девочки.

- В связи с высоким риском развития серьезного заболевания, ребенок нуждался в длительном профилактическом лечении и диспансерном наблюдении. Тем не менее, мать несколько раз забирала дочь из медучреждения до завершения лечебного цикла, после чего на связь с врачами не выходила, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Как оказалось, родители девочки разведены. Ранее суд остановил, что ребенок должен проживать с отцом, а горе-мать - платить элементы. Однако женщина постоянно забирала дочь и препятствовала в общении с папой. Сама же свердловчанка вела ассоциальный образ жизни.

В итоге Дзержинский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил требования отца, лишил женщину родительских прав и передал ребенка мужчине.