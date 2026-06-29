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НовостиПроисшествия29 июня 2026 16:30

Тагильчанку лишили родительских прав за то, что она не лечила свою дочь

На Урале лишили родительских прав мать, которая не лечила дочь от болезни
Арина ЛИТВИНОВА
Женщину лишили родительских прав

Женщину лишили родительских прав

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле родительских прав лишили женщину, которая прерывала лечение своей дочери: свердловчанка несколько раз забирала девочку из больницы, пока та находилась на терапии. Также женщина не водила дочь в детский садик, не занималась ее воспитанием и оставляла ребенка с незнакомыми людьми. В суд обратился отец девочки.

- В связи с высоким риском развития серьезного заболевания, ребенок нуждался в длительном профилактическом лечении и диспансерном наблюдении. Тем не менее, мать несколько раз забирала дочь из медучреждения до завершения лечебного цикла, после чего на связь с врачами не выходила, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Как оказалось, родители девочки разведены. Ранее суд остановил, что ребенок должен проживать с отцом, а горе-мать - платить элементы. Однако женщина постоянно забирала дочь и препятствовала в общении с папой. Сама же свердловчанка вела ассоциальный образ жизни.

В итоге Дзержинский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил требования отца, лишил женщину родительских прав и передал ребенка мужчине.