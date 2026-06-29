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НовостиОбщество29 июня 2026 15:00

Свердловчанку с активной формой туберкулеза отправят на принудительное лечение

Она уклонялась от лечения и представляла угрозу для себя и окружающих
Евгений БУЛГАРИН
Суд встал на сторону прокуратуры

Суд встал на сторону прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижней Туре 37-летнюю женщину с активной формой туберкулеза отправят на принудительное лечение по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что свердловчанка является носителем опасного инфекционного заболевания. Тем самым она представляет опасность, как для себя, так и для окружающих.

- При этом женщина длительное время уклонялась от лечения активной формы туберкулеза, - отметили в прокуратуре.

В связи с этим представители прокуратуры направили в суд административный иск о принудительной госпитализации жительницы Нижней Туры.

Суд встал на сторону ведомства. Теперь женщину принудительно поместят в медицинскую туберкулезную организацию. Там она будет должна пройти полный курс лечения.