Более 46 тысяч слушателей посетили «Безумные дни» в Свердловской области

За три дня в Екатеринбурге и Заречном прошли 114 концертов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Более 46,5 тысячи слушателей собрал XI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. За десять лет мероприятие стало одним из крупнейших проектов в сфере академического музыкального искусства.

– Каждый год „Безумные дни“ доказывают, что академическая музыка может быть по-настоящему массовой и объединять людей самых разных возрастов и интересов. Для Свердловской области фестиваль давно стал визитной карточкой культурной жизни региона, – отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

В фестивале приняли участие более 500 музыкантов из России, Китая, Индонезии, Кубы, Венгрии и Испании. С 25 по 28 июня состоялись 114 концертов, 113 из них прошли в Екатеринбурге и один – в Заречном.

Напомним, что 25 июня в честь начала фестиваля под Макаровским мостом на байдарках проплыли спортсмены Уральского государственного университета. После удара в гонг они начали заплыв под музыкальное сопровождение Мясковский-квартета.