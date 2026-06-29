В Краснотурьинске уклониста от армии оштрафовали на 100 тысяч рублей

Парень уклонялся от армии с 2024 года. Фото: Краснотурьинский городской суд

В Краснотурьинске вынесли приговор Виктору Ч., который уклонялся от призыва на военную службу. Установлено, что молодой человек являлся гражданином РФ, состоял на воинском учете и достиг призывного возраста. При этом он осознано уклонялся от срочной службы.

На судебном заседании было доказано, что Виктор не явился по двум повесткам военного комиссариата в октябре 2024 года.

– В период с марта по сентябрь 2025 года, чтобы избежать вручения повесток, сменил место жительства, переехав другой город, где не встал на воинский учёт, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

А в октябре 2025 года Виктор не явился на заседание призывной комиссии, хотя ему пришло уведомление с портала Госуслуг.

Краснотурьинский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 1 статьи 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.