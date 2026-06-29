Паслер утвердил комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий

Комиссия по восстановлению прав жертв политических репрессий создана в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области создали комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Денис Паслер.

Целью комиссии является оказание содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий, а также координация областных исполнительных органов, общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от политрепрессий.

Исходя из документа, в состав комиссии войдут 22 человека. Председателем назначен заместитель главы Свердловской области Василий Козлов, а заместителями председателя комиссии – директор департамента внутренней политики Наталья Гурченок и министр социальной политики Андрей Злоказов.

По согласованию запредседателя может выступить свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Секретарем комиссии назначен начальник отдела по взаимодействию с субъектами общественного контроля и общественными организациями Департамента внутренней политики Леонид Палкетов.