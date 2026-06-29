В Тюмени на фестивале IRONSTAR ждут около двух тысяч участников

4 июля на набережной Туры пройдут забеги MANSTAR и IRONLADY на 5 км Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени 4 и 5 июля пройдет спортивный фестиваль IRONSTAR. Организаторы рассчитывают на две тысячи участников, а регистрацию уже прошли около полутора тысяч спортсменов, пишет ИА "Тюменская линия".

В этом году добавили новые активности, рассказала директор департамента по спорту и молодежной политике Ирина Долгачева. Горожане и гости смогут поучаствовать в квесте — экскурсии по культурной и спортивной истории Тюмени. В детский забег добавили дистанцию 440 метров. Также впервые проведут велофестиваль, чтобы перекрыть улицы один раз и совместить два события.

Регистрация на велопарад стартует 5 июля в 12:00 у Легкоатлетического манежа. Заезд начнется в 13:00 на улице Ямской. В программе — викторина, спортивные состязания и розыгрыш около ста призов, включая пять велосипедов.

Вот что порекомендовал первый замглавы города Юрий Баранчук:

- Для участия в велопараде необходимо иметь с собой три вещи: хорошее настроение, велосипед и номер участника, который можно получить на месте.

4 июля на набережной Туры пройдут забеги MANSTAR и IRONLADY на 5 км. А 5 июля главное событие — триатлон IRONSTAR 113 («полужелезная» дистанция): 1,7 км плавания, 86 км на велосипеде и 21,1 км бега.