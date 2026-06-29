За полгода у свердловчан изъяли 1500 единиц огнестрельного оружия

Оружие у уральцев изымает Росгвардия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За шесть месяцев 2026 года сотрудники Росгвардии изъяли в жителей Свердловской области 1500 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Оружие было конфисковано у нарушителей требований закона «Об оружии». Чтобы не нарушить закон, владельцам огнестрельного оружия нужно проверить сроки действия документов в личном кабинете на Госуслугах в разделе - Документы - Оружие. Там также есть возможность подать заявление на получение разрешений и лицензий.

Изъятое оружие передают в собственность государства, часть его направляется в зону проведения СВО. С начала года на спецоперацию направили 730 единиц огнестрельного оружия.