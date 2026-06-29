Нашедшим клад в России грозит до 5 лет колонии, предупредил юрист

Неправильное обращение с ценными находками на своем участке может обернуться лишением свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неправильное обращение с ценными находками на своем участке может обернуться лишением свободы на срок до 5 лет. О том, что считается кладом и как избежать проблем с законом, в беседе с «Абзацем» рассказал юрист Сергей Багян.

Он напомнил, что далеко не все, что извлечено из земли, автоматически становится собственностью владельца участка. Для правильного оформления находки нужно действовать строго по регламенту, начиная с фиксации самого факта обнаружения.

Вот как Сергей Багян рекомендовал поступать при обнаружении клада:

- Зафиксируйте этот факт фото или видеосъемкой. Желательно привлечь свидетелей, не являющихся вашими родственниками. Лучше не трогать предметы, а сообщить о них в полицию.

По закону, если владелец вещи неизвестен, нашедший обязан заявить о находке в полицию или местную администрацию. Юрист советует вызывать сотрудников на место для составления заявления.

Попытка скрыть историческую находку или продать ее самостоятельно грозит административной или уголовной ответственностью. Особо опасны боеприпасы: их нельзя трогать, нужно сразу звонить 112 — за хранение или сбыт оружия грозит срок по статье 222 УК РФ.

Если клад имеет историческую или культурную ценность, он переходит в собственность государства, а нашедшему полагается вознаграждение. За сокрытие таких находок предусмотрен штраф, а за повреждение предметов — уголовная ответственность. Если найти драгоценные камни и нарушить правила их сдачи, можно лишиться свободы на срок до 5 лет.