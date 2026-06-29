В Екатеринбурге самокатчица, которая сбила 5-летнюю девочку, заплатит 150 тысяч

Девочка на самокате сбила 5-летнего ребенка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с подростка на электросамокате, которая сбила 5-летнюю девочку, взыскали компенсацию. Авария произошла вечером 8 апреля 2025 года на перекрестке улиц Викулова – Начдива Васильева.

Мать вместе с 5-летней дочерью переходила дорогу на зеленый свет светофора. В этот момент на ребенка наехала девочка на электросамокате, которая, к тому же, везла несовершеннолетнюю попутчицу.

– После столкновения девочки-подростки упали на ребенка, а затем оставили самокат и покинули место происшествия. Пострадавшая малышка была на «скорой» доставлена в больницу. Экспертами полученные травмы были квалифицированы как легкий вред здоровью, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Родители пострадавшей девочки подали иск в суд о взыскании с водителя 500 тысяч рублей в пользу девочки и по 200 тысяч рублей в пользу каждого из родителей, столько же – с пассажирки самоката, и 300 тысяч рублей с кикшеринга в пользу ребенка и по 100 тысяч рублей – в пользу родителей.

Суд, изучив видео с камер, пришел к выводу, что вину за ДТП несет только водитель электросамоката. Верх-Исетский районный суд взыскал с нее 60 тысяч рублей в пользу пострадавшей и по 20 тысяч рублей в пользу родителей. Родные девочки остались недовольны таким решением и обжаловали его. После рассмотрения апелляции компенсацию ребенку увеличили до 150 тысяч рублей