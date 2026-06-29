Дожди прекратятся в Екатеринбурге к выходным

Дожди будут идти в Екатеринбурге в начале июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рабочая неделя в Екатеринбурге началась с сильных дождей - ливневки не справляются с нагрузкой даже на только что отремонтированных участках улиц, например, на перекрестке Луначарского - Шарташская.

Дождь будет идти до утра вторника, после чего на несколько часов прекратится - в последний июньский день в уральской столице будет сыро и пасмурно, преимущественно, без осадков. Воздух прогреется до +22 градусов.

В среду, 1 июля, в Екатеринбург вернутся дожди, которые будут идти два дня - до утра пятницы. В эти дни в городе будет от +22 до +24 градусов, ветер слабый.

В пятницу и субботе в столице Среднего Урала будет +23…+24 градуса, переменная облачность, без осадков. Дожди вернутся в город в воскресенье и будут идти несколько дней.