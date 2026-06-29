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НовостиПроисшествия29 июня 2026 11:54

В Нижнем Тагиле шахтеру оторвало руку при проведении взрывных работ

В Нижнем Тагиле шахтер остался без руки
Екатерина ГАПОН
Взрывнику во время выполнения работы ампутировало левую руку

Взрывнику во время выполнения работы ампутировало левую руку

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле шахтеру оторвало руку во время проведения взрывных работ. Несчастный случай произошел 28 июня 2026 года на шахте «Естюнинская», которая входит в состав Высокогорского горно-обогатительного комбината.

– При ведении взрывных работ взрывник подземного добычного участка получил ампутацию левой кисти. Пострадавший доставлен в городскую больницу, ему оказана медицинская помощь, – сообщили в Государственной инспекции труда в Свердловской области.

Комиссии теперь предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Чтобы предотвратить и устранить нарушения требований охраны труда, которые способствовали получению работником травмы, сотрудники инспекции организовали незамедлительную внеплановую проверку работодателя Высокогорского ГОКа.