В Белоярском на ремонт больницы направили более 180 миллионов рублей

Капремонт больницы занял 2,5 года. Фото: Минздрав Свердловской области

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова посетила после завершения ремонта Белоярскую центральную районную больницу. Капитальный ремонт здания площадью 2,5 тысячи квадратных метров длился два с половиной года – на него направили более 180 миллионов рублей.

– Здание объединило под одной крышей сразу пять важнейших подразделений: инфекционное и педиатрическое отделения, консультативно-диагностический кабинет, лабораторию и станцию скорой помощи, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

От старой больницы 1980 года постройки остались только стены – здесь полностью заменили инженерные сети, кровлю, обновили фасад. Инфекционное отделение оснастили мельцеровскими боксами и оно имеет отдельный вход с улицы.

Для медиков оборудовали раздевали и зоны отдыха, а также для комфорта установили кондиционеры. В дальнейшем обновление ждет стоматологическое отделение.