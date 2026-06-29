В Екатеринбурге специалисты круглосуточно следят за ливневками

Несмотря на сильный дождь, специалистам поступило только одно сообщение о подтоплениях Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге специалисты круглосуточно следят за работой сетей ливневой канализации. 29 июня на дежурство вышли шесть бригад МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС). Несмотря на сильный дождь, к полудню поступила только одна заявка о подтоплениях на проспекте Ленина, 20. Смотровой колодец очистили от мусора и вода сразу ушла.

– Сегодня большие осадки, но не интенсивные. Ближе к 20 часам ждем 22 миллиметра, вот там, возможно, будут какие-то подтопления. Но мы к ним готовы – есть четыре спецмашины и два УАЗа со слесарями, – рассказал директор ВОИС Вячеслав Черемных.

Если вы обнаружили подтопления на дорогах и других участках, или вы заметили, что вода плохо уходит, то вы можете сообщить о них по телефону диспетчерской службы: 379-01-81. Бригада приедет для решения проблемы даже ночью.