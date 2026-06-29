В Тавде наказали мужчину, который дважды ограбил магазин

Суд назначил мужчине 1 год 2 месяца принудительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тавде суд вынес приговор мужчине, который дважды ограбил магазин. Первый случай произошел днем 12 марта 2026 года. Тавдинец, будучи пьяным, похитил из торгового зала две пачки сигарет.

- При попытке сотрудницы магазина пресечь противоправные действия, злоумышленник применил физическую силу – сдавил запястье женщины и выкрутил ей руку, вынудив кассира отпустить похищенное. Сумма ущерба составила 299 рублей, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Второй случай произошел спустя семь дней – 19 марта. Утром осужденный пришел в тот же магазин и открыто похитил бутылку виски, стоимость которой составила 1 059 рублей. Требования продавца вернуть товар мужчина проигнорировал, а затем скрылся.

В суде тавдинец признал свою вину в грабеже, однако отрицал факт того, что применял насилие в сторону сотрудницы магазина.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и по пункту «г» части 2 той же статьи – «Грабеж с применением насилия». В качестве наказания ему назначили 1 год 2 месяца принудительных работ с удержанием 5% зарплаты.

Кроме того, был удовлетворен иск компании-владельца магазина: с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба, то есть 1 358 рублей.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.