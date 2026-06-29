Свердловский Росреестр выявил нарушения на 65 гектарах земли

Всего было проверено 2 тысячи гектаров земли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 19 по 25 июня 2026 года сотрудники регионального Управления Росреестра проверили порядка 2 тысяч гектаров земли. Надзорные мероприятия проводились дистанционно. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- Государственный земельный контроль (надзор) направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного законодательства, - пояснила заместитель руководителя свердловского Росреестра Татьяна Янтюшева.

По итогам проверок нарушения выявили на 65 гектарах. Все они были связаны с неиспользованием земли или использованием ее не по назначению. Отмечается, что ранее выявленные на 210 гектарах нарушения были устранены.

Напомним, что в феврале сотрудники Росреестра проверили больше 12 тысяч земельных участков на территории региона.