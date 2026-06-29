Будущие инженеры создают новые решения для отечественной медтехники «Швабе»

В роли наставников на образовательном курсе «Биотехнические системы» выступают преподаватели ведущих технологических вузов страны. Фото: Предоставлено пресс-службой Союза машиностроителей России

Участники обучающего интенсива смогут попробовать себя в роли разработчиков электрокардиографа. Результаты будут учтены при модернизации серийно выпускаемого аппарата ингаляционной анестезии.

Образовательный курс «Биотехнические системы» организован конструкторским бюро УОМЗ. Интенсив объединяет лекции и мастер-классы - от основ системной инженерии и практикума по разработке программного обеспечения до методологии дизайн-мышления. Участники будут работать над решением, которое позволит снизить влияние посторонних помех на мониторинг частоты сердечных сокращений при наркозе.

- Наш холдинг четвертый год успешно проводит образовательную программу на форуме. За это время обучение прошли порядка 200 участников. Их идеи и предложения впоследствии внедряются в разработку нашего медицинского оборудования, что подтверждает практическую ценность проектной работы холдинга с будущими инженерами, - отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро СоюзМаш России Вадим Калюгин.

В прошлом году участники факультета УОМЗ разработали модуль для точного измерения электрической активности сердца, который был успешно интегрирован в автоматический наружный дефибриллятор.

- Разработанная для инженерного форума программа - это не просто учебный проект, а настоящий инженерный вызов. Участники пройдут весь путь создания медицинского прибора: от идеи и проектирования до сборки и тестирования прототипа, - сообщил генеральный директор УОМЗ, председатель Свердловского регионального отделения СоюзМаш России Анатолий Слудных.

Участие в подготовке инженерных кадров принимают все предприятия холдинга «Швабе». Среди них - Вологодский оптико-механический завод, Лыткаринский завод оптического стекла, Красногорский завод имени С. А. Зверева, Загорский оптико-механический завод, ГНЦ РФ НПО «Орион», Новосибирский приборостроительный завод, Московский завод «САПФИР», НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха, НПО «Государственный институт прикладной оптики» и другие.