В Екатеринбурге 1 июля отметят День ветеранов боевых действий

Память погибших почтут у мемориала «Черный тюльпан». Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге 1 июля 2026 года впервые официально отметят День ветеранов боевых действий. Память погибших почтут у мемориала «Черный тюльпан». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Памятная дата посвящена людям, принимавшим участие в вооруженных конфликтах: солдатам, сержантам, офицерам – тем, кто защищал интересы страны в СВО на Украине, в Афганской войне, чеченских конфликтах, военной операции в Сирии и других боевых действиях, - пояснили в мэрии.

В этот день также запланирована церемония возложения гирлянды славы, венка и цветов к монументу. В ней примут участие ветераны и члены их семей, волонтеры, а также члены патриотических организаций. После церемонии состоится концерт военно-патриотической песни.

Отмечается, что в России ветеранами являются более 2 миллионов человек.