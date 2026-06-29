Они поженились в Сбере: пять пар екатеринбуржцев зарегистрировали брак в отделении банка

Фото: Анна Колесникова

Исторический офис Сбербанка в Екатеринбурге стал одной из площадок регистрации брака для тех, кто заключил свой союз в красивую «зеркальную» дату — 26.06.2026. Новую главу своей жизни в отделении банка начали пять пар молодоженов.

По мнению новобрачных Степана и Валерии, сочетание чисел в дате свадьбы и места ее регистрации станет для них мощным финансовым оберегом на всю семейную жизнь. Ведь и отношения у пары начались с простой банковской операции. Валерия работала специалистом по финансам и приехала знакомиться с новым клиентом, а встретила свою судьбу.

Еще одна пара, Ольга и Кирилл, решили пожениться в Сбере по двум причинам. Во-первых, здесь когда-то работала мама невесты, и для нее это место наполнено теплыми личными воспоминаниями. А во-вторых, влюбленным захотелось, чтобы их семейная история началась в здании, которое само является частью живой истории города. Ведь офис Сбера на Малышева— это памятник эпохе индустриализации и объект культурного наследия регионального значения. Здание построено в стиле неоклассицизма и сохранило много советских артефактов – в том числе герб на фасаде и статую В.И. Ленина в центре клиентского зала.

В подарок от Сбера все пары получили Умные камеры от СберЗдоровья для заботы о здоровье семьи и будущих детей. Регистрацию брака в офисе банка провели сотрудники отдела ЗАГС Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Мероприятие прошло в рамках акции «Пошли жениться!», инициированной Правительством Свердловской области. В пятницу, 26 июня в городе было открыто восемь необычных площадок для регистрации брака, в том числе в библиотеке, театре, музее и на футбольной арене.