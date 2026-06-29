В Невьянске экс-главу досугового центра обвиняют в присвоении премий работников

Уголовное дело направили в Невьянский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невьянске за присвоение премий подчиненных перед судом предстанет бывший директор культурно-досугового центра. Как сообщает следствие, в разные периоды с апреля 2023 года по декабрь 2024-го женщина необоснованно распределяла данные выплаты. Деньги она получала в качестве субсидий из городского бюджета.

- При этом завышенные премии за успешное и добросовестное исполнение работниками своих обязанностей назначались без учета фактических показателей работы. В последующем часть незаконно полученных сумм премий передавались подчиненными обвиняемой, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом, досуговому центру был причинен ущерб на общую сумму больше 1,1 миллиона рублей.

Теперь экс-директора обвиняют по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, с использованием своего служебного положения, в особо крупной размере». Уголовное дело направили в городской суд на рассмотрение.