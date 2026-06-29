В Кузбассе рецидивист пытался сжечь тело убитой 12-летней девочки на кладбище

Фигуранта задержали при поддержке спецназа. Фото: управление Росгвардии по Кузбассу

В Кемерове задержали ранее судимого мужчину по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Трагедия случилась в Кировском районе, сообщили в СУ СК по Кузбассу.

Как пишет VSE42.Ru, мама девочки 27 июня обратилась в связи с исчезновением ребенка. Женщина заявила, что ее дочь ушла из дома утром 25 июня и перестала выходить на связь. К поискам сразу подключились полицейские. Вскоре тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на территории местного кладбища.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступник попытался замести следы и сжечь тело жертвы. Однако криминалистам удалось выделить ДНК-профиль преступника.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 55-летний местный житель. Из мест заключения он освободился в мае 2026 года. Ранее его уже судили за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Фигуранта задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.