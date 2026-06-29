Из Югры выдворили 1588 иностранцев-нарушителей

Мигранты-нарушители покидают Россию Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года и по 23 июня правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа приняли 1 794 решения о запрете въезда в Россию и 1 588 решений о выдворении из страны мигрантов. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

В числе прочих принято 153 решения о самостоятельном выезде мигрантов из страны, но не все иностранцы выполняют предписание. Поэтому нарушителей находят и под конвоем выдворяют из России.

В МВД напоминают, что находят всех нарушителей, после чего они уезжают на родину, без права возвращения в Россию в ближайшие годы. Все процедуры проводятся в строгом соответствии с законом.