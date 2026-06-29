Свердловское предприятие оштрафовали на 100 тысяч за многочисленные нарушения

Предприятие оштрафовали на сумму больше 100,5 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области ООО «Уралщебень» оштрафовали за многочисленные нарушения, которые вскрылись после проверки на соблюдение требований природоохранного законодательства. В частности, предприятие не вело необходимую документацию, а также допускало размещение мусора на производственной площадке.

- У организации отсутствует необходимая проектная и разрешительная документация по ведению маркшейдерских и геологических работ, учету и обращению с отходами, охране атмосферного воздуха, предприятием не установлена санитарно-защитная зона, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении ООО «Уралщебень» было возбуждено сразу пять административных дел. По четырем из них предприятие оштрафовали на сумму больше 100,5 тысячи рублей. По пятому делу по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности» организации объявили предупреждение.

После проверки ООО «Уралщебень» принялось исправлять ошибки: ведутся работы по очистке территории от мусора, а также по получению разрешительной документации. Природоохранная прокуратура проконтролирует, чтобы предприятие полностью устранило все недостатки.