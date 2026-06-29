На Ямале в выходные утонули четыре человека

На водоемах Ямала погибли четыре человека Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прошедшие выходные в водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа утонули четыре человека, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает «Ямал 1».

Одна из трагедий случилась в Красноселькупском районе, в реке Таз утонул 17-летний парень, купавшийся вместе с братом и друзьями. Молодой человек доплыл до середины водоема и ушел под воду.

В селе Антипаюта 16-летняя девушка упала с пирса в воду и погибла. Ее тело выловили в четырех километрах от места трагедии.

На озере Первом в Муравленко утонули мужчины 43 и 36 лет, которые в момент трагедии были пьяны.

По всем случаям гибели людей следственными органами проводятся проверки.