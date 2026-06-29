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НовостиОбщество29 июня 2026 8:37

В Свердловской области за неделю на свет появились четыре пары близнецов

В Свердловской области родились 680 малышей
Екатерина ГАПОН
В Свердловской области родились 345 мальчиков и 335 девочек

В Свердловской области родились 345 мальчиков и 335 девочек

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за неделю на свет появились 680 малышей. Всего на свет появились 345 мальчиков и 335 девочек, из них – четыре пары близнецов. Об этом сообщает региональный Минздрав.

422 родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, 112 – в межмуниципальных центрах, и еще пять – в ургентных залах.

– Планово ехала в Областной перинатальный центр и очень переживала. Все прошло отлично, роды моего четвертого мальчика были максимально самостоятельными, – поделилась Севда Крылова из Кировграда.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области родился 651 малыш. Всего на свет появились 333 мальчика и 318 девочек, из них 12 пар близнецов.