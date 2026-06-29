В Екатеринбурге состоялся премьерный показ короткометражного фильма «Мам» режиссера Ивана Соснина

Фото: Благотворительный фонд «Синара»

Картина создана при поддержке Благотворительного фонда «Синара», который увидел в этой истории связь с миссией своей фандрайзинговой инициативы «Повседневная благотворительность», реализуемой совместно с Банковской Группой Синара. Заместитель Губернатора Свердловской области — Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова подчеркнула, что для системы здравоохранения особенно важно, когда к решению сложных социальных задач подключаются не только врачи, но и другие сферы общества.

«Фильм «Мам» стал ярким примером того, как могут взаимодействовать медицина, культура и благотворительность. Именно такое объединение усилий позволяет не только информировать, а доносить до зрителей суть проблемы детской онкологии. Участие картины в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля говорит о высоком художественном уровне уральского кинематографа и его способности говорить с миром на равных. Спасибо Благотворительному фонду «Синара» за инициативу и за то, что через искусство привлекает внимание к нашим маленьким пациентам и их семьям», – отметила Татьяна Савинова.

Лента рассказывает историю женщины, которая ради спасения жизни ребёнка вынуждена обратиться за помощью к незнакомому человеку. Для режиссёра Ивана Соснина эта тема стала по-настоящему личной.

Фото: Благотворительный фонд «Синара»

«Я вырос без отца, меня воспитывала мама. Однажды я задумался: если бы со мной случилось что-то страшное, насколько далеко она была бы готова пойти, чтобы спасти меня? Особую силу картине придали блестящие актёрские работы. В главных ролях снялись Елена Николаева, Антон Кузнецов и Дарья Екамасова — артисты, способные передать сложнейшие состояния без лишней театральности», – подытожил режиссер.

Эта драма об отчаянии и надежде напрямую перекликается с реальными историями семей, участвующих в проекте «Повседневная благотворительность». За 11 лет собрано более 45 миллионов рублей, направленных на закупку лекарств, реактивов для лабораторий, современного оборудования, обучение врачей и поддержку маленьких пациентов.

«Фильм «Мам» стал для нас новым способом говорить о важном. Мы много лет публиковали отчёты, но есть вещи, которые невозможно передать словами. Кино позволяет зрителю прочувствовать ту боль и силу, через которые проходят семьи. И если после просмотра кто-то решит помочь — мы уже достигли цели», — поделилась президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая.