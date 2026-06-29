Главе СКР доложат по делу о затопленном доме в Нижнем Тагиле

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, где затоплены подвалы и течет крыша, а в фундаменте появились трещины.

- В социальных медиа сообщается, что один из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле находится в ненадлежащем состоянии. Управляющая компания на обращения жильцов не реагирует, - рассказали в пресс-службе СК России.

Отмечается, что это является нарушением жилищных прав граждан. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.