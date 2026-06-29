Электровоз «Орлец» прошёл приёмку: на «Уральских локомотивах» подтвердили готовность к выпуску установочной серии

Фото: пресс-служба Группы Синара

На заводе «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма, входит в холдинг «Синара–Транспортные Машины») завершила работу комиссия по приемке нового грузового магистрального электровоза переменного тока серии 2ЭС11 «Орлец». Согласно решению комиссии, подтверждено соответствие электровоза 2ЭС11 требованиям технического задания и нормам безопасности на железнодорожном транспорте, а также определена установочная серия — 50 локомотивов.

Фото: пресс-служба Группы Синара

В работе комиссии приняли участие руководители подразделений РЖД, представители профильных исследовательских институтов и компаний-поставщиков комплектующих. Эксперты изучили конструкторскую и техническую документацию и результаты приемочных испытаний, которые электровоз «Орлец» проходил с декабря 2025 года по июнь 2026 года на экспериментальном кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Щербинке. До начала приёмочных испытаний локомотив совершил опытный пробег протяженностью более 5000 км со скоростью до 120 км/ч, в ходе которого была оценена работа всех систем и компонентов.

Испытания включали оценку соответствия тягово-энергетическим, тепловым и динамико-прочностным показателям, проверку тормозных систем, электромагнитной совместимости и взаимодействия бортового оборудования. Кроме того, были проведены светотехнические и санитарно-гигиенические тесты, проанализировано поддержание заданных температур в кабине машиниста, протестированы системы пожаротушения, проверено соблюдение требований охраны труда. Отдельное внимание было уделено эргономике рабочего места локомотивной бригады.

Фото: пресс-служба Группы Синара

- Безопасность, эффективность и максимальное использование отечественной компонентной базы — вот основные требования, которые мы закладывали при разработке электровоза «Орлец», — отметил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. — В конструкции локомотива применены собственные уникальные разработки завода в области управления и грузоподъемности, в том числе запатентованный блок управления проскальзыванием. Тяговая система позволяет существенно увеличивать энергоэффективность и успешно проходить участки даже с пониженным напряжением контактной сети.

Электровоз 2ЭС11 стал вторым локомотивом в линейке новых продуктов предприятия, созданных на базовой платформе 2ЭС8 «Малахит» с российским асинхронным приводом. Свое имя «Орлец» получил в честь уральского названия минерала родонит.

2ЭС11, работающий на переменном токе, мощнее машин предыдущих серий на 42%, способен вести поезд массой до 7100 в двухсекционном исполнении и 9000 тонн — с бустерной секцией. Новый электровоз отличается повышенной надежностью благодаря высокому уровню резервирования тяговых свойств, а модульная конструкция локомотива и специально разработанная система охлаждения тягового оборудования обеспечивают удобство обслуживания и оперативность выполнения ремонта. После сертификации 2ЭС11 на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза завод приступит к выпуску установочной серии локомотивов.