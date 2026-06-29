В Екатеринбурге вторые сутки ищут мужчину, который не может найти дорогу домой

Мужчина вторые сутки не может найти дорогу домой. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вторые сутки ищут 33-летнего Дениса Роговского, который не может найти дорогу домой. Последний раз мужчину видели в первой половине дня 28 июня – он вышел из садового некоммерческого товарищества Медик-2 на улице Селькоровской и пропал.

– В силу особенностей здоровья, мужчина не сможет найти дорогу домой. Почти сутки он находится под проливным дождём, не понимая, как найти свою семью, – сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Добровольцы просят горожан, которые видели мужчину или которые проезжали на автомобиле с видеорегистратором в этом районе, обратиться на горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52.