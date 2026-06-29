На водоемах Свердловской области с начала сезона утонули восемь человек

Уральцы часто пренебрегают правилами безопасности на водоемах Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала нынешнего купального сезона на водоемах Свердловской области утонули восемь уральцев, включая двух детей. Одного человека удалось спасти. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на данные МЧС по региону.

Чаще всего люди тонут из-за нарушений правил безопасности при купании. Два человека, например, погибли на необорудованных пляжах в Екатеринбурге. Часто на необорудованных пляжах купаются в и других населенных пунктах региона.

Руководство Екатеринбурга настоятельно рекомендует горожанам четко следовать правилам безопасности на отдыхе, а также не оставлять детей без присмотра.