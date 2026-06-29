В Екатеринбурге на месте ресторана «Харбин» построят офисник и подземный паркинг

Экспертиза разрешила строительство высотки на месте ресторана «Харбин» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на месте ресторана «Харбин», располагавшегося на улице Куйбышева, 38, построят офисник и подземную парковку. Застройку одобрила историко-культурная экспертиза.

Целью исследования было выяснить, не пострадают ли при работах исторические здания расположенные рядом, а именно: «Дом Рязанова» и «Дом, где в квартире большевика К. Суханова в 1905-06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия».

Заказчиком экспертизы вытсупило Архитектурно-реставрационное объединение «ОРДЕР», ее проводил архитектор Александр Быков.

– По результатам рассмотрения раздела проектной документации экспертом сделан вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения, – сказано в решении.

Напомним, что проект застройки территории в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта вынесла на обсуждение администрация Екатеринбурга в январе 2026 года.