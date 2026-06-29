Суд разрешил «Баден-Бадену» открыть бассейны на «Шарташ-пляже»

Бассейны на Шарташе вновь заработают. Фото: пресс-служба Baden Family

Суд разрешил «Баден-Бадену» открыть бассейны и строить новые объекты на «Шарташ-пляже». Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, что «Шарташ-пляж» открылся в июле 2023 года, однако спустя месяц эксплуатацию объекта запретили по иску прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство проиграло суд против «Шарташ-пляжа». Прокуратура пыталось добиться признания двух бассейнов на Шарташе самовольными постройками, однако апелляционная инстанция отказал в удовлетворении иска и отменила обеспечительные меры, введенные ранее.

– Спорный объект – комплекс бассейнов– не является недвижимой вещью, в связи с чем суд отказал в иске о признании его самовольной постройкой, возложив на истцов обязанность по возмещению предпринимателю судебных расходов, понесенных на производство первоначально проведенной по делу судебной экспертизы, – говорится в тексте постановления суда.

По решению суда запрет больше не распространяется на эксплуатацию бассейнов, проведение строительных работ и на госрегистрацию перехода прав на земельные участки.