Электрички «Нижний Тагил - Серов» два дня будут курсировать по новому расписанию

Изменения будут действовать 2 и 4 июля 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 и 4 июля на участке Нижний Тагил — Серов изменится расписание и маршруты нескольких электропоездов из-за плановых ремонтных работ.

Изменения маршрутов:

Поезд №7422/7421 Серов — Нижняя Тура (отправление в 07:27 по местному времени) проследует только до станции Коптяки. Участок Коптяки — Нижняя Тура обслуживаться не будет. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Поезд №7461 Нижний Тагил — Серов (отправление в 06:55) сократит маршрут до станции Верхотурье. Участок Верхотурье — Серов не обслуживается. При этом время прибытия на промежуточные станции изменится: отправление со станции Промежуток — в 08:35 (на 3 минуты раньше), со станции Карелино — в 09:18 (на 9 минут раньше), прибытие в Верхотурье — в 09:51 (на 9 минут раньше).

Назначаются дополнительные рейсы:

№6861 Коптяки – Серов (отправление в 10:46, прибытие в 11:39).

№7428/7427 Верхотурье – Нижняя Тура (отправление в 10:03, прибытие в 11:19).

Изменения времени отправления и прибытия:

№6864 Нижняя Тура – Нижний Тагил отправится в 11:31 (на 48 минут позже обычного) и прибудет в 13:54 (также на 48 минут позже).

№6851 Нижний Тагил – Нижняя Тура (отправление по графику в 09:25) изменит время на промежуточных станциях: Выя — отправление в 12:01 (на 23 минуты позже), прибытие в Нижнюю Туру — в 12:21 (на 23 минуты позже).

Все изменения действуют только 2 и 4 июля. В остальные дни поезда курсируют по обычному расписанию.