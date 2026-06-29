В Екатеринбурге объем ввода жилья снизился на 7,6%

В рейтинге по вводу жилья Екатеринбург занял 16 место Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге за 2025 год снизился объем ввода жилья. В прошлом году этот показатель снизился на 7,6%. Это следует из данных рейтинга РИА Новости. В рейтинге Екатеринбург занял 16 место.

Ввод жилья в 2025 году на одного человека составил 1,030 квадратных метров. Общий объем введенного жилья в 2025 году – 1634 тысячи квадратных метров. Доля введенного жилья в общем объеме региона составила 51,8%, а обеспеченность населения жильем – 30,9 квадратных метров на человека.

Лидером по вводу жилья в 2025 году стал Кызыл – здесь на одного жителя приходится 2,348 квадратных метров от общей площади. Объем ввода жилья вырос на 33,6% за год и составил 308 тысяч квадратных метров.

Антилидером рейтинга стал Мурманск, заняв 100 место – здесь за год ввели 8 тысяч квадратных метров жилья, объем ввода снизился на 42,3%. На одного жителя приходится 0,032 квадратных метров от общей площади.