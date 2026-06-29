Развязку у «Калины» откроют в октябре

Развязку откроют осенью Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сроки открытия транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге больше переносить не планируют - объект сдадут в октябре 2026 года. Изначально развязку планировали открыть три года назад, но сроки несколько раз сдвигали. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

- Работы идут по графику, - проинформировал горожан глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Градоначальник отметил, что с подрядчиком, который возводит объект, есть сложности - в компании два года действует внешнее наблюдение. По этой причине и с подрядчиком, и с субподрядчиками работа ведется в ручном режиме. При этом, деньги на развязку выделены в полном объеме, и развязку сдадут на этот раз вовремя.

Развязка у «Калины» соединяет дублер Сибирского тракта, Базовый переулок, микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок. Реконструкция началась пять лет назад.