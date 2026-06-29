В июнь в Екатеринбурге рискует стать самым дождливым за 40 лет

Екатеринбург оказался во власти дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нынешний месяц в Екатеринбурге может стать самым дождливым июнем с 1986 года. На сегодняшний день зафиксировано 128 миллиметров осадок. Дожди в понедельник, 29 июня, продолжились, а температура воздуха понизилась до +11 градусов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В июне 1986 года в Свердловске количество осадков составило 168 миллиметров, поэтому нынешний месяц вполне может подойти к этой отметке.

Отметим, что в начале недели центр циклона постепенно перемещается на запад, осадки будут смещаться в сторону севера Свердловской области, а на юге, в свою очередь, будут только кратковременные ливни.