В Карпинске осудили водителя, который сбил автомобилиста на обочине и скрылся

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карпинске суд вынес приговор водителю фуры, который сбил автомобилиста на обочине и скрылся. Инцидент произошел в сентябре 2025 года на 71-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель. Водитель лесовоза МАЗ остановился на обочине чтобы починить заднее колесо. При этом он включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки.

- В этот момент проезжавший мимо на грузовом автомобиле DAF FTS XF105.460 водитель, при объезде стоящего лесовоза, не выдержал необходимый боковой интервал и совершил наезд на мужчину, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате аварии водителю лесовоза диагностировали сочетанную травму конечностей с последующим формированием культи голени, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили части грузовика осужденного. Вскоре фуру остановили на 176-м километре трассы Екатеринбург – Серов. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

- При осмотре автомобиля были выявлены повреждения в районе правой фары, а на переднем колесе найдены биологические следы потерпевшего, - отметили в облсуде.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью, сопряженное с оставлением места происшествия»

Водителя фуры приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также его лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил иск пострадавшего и взыскал с осужденного 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Отмечается, что если у мужчины не достает средств, то у него могут забрать грузовик и автомобиль Hyundai VF (140).

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.