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НовостиОбщество29 июня 2026 6:29

Свердловчанам будут раздавать бонусы за здоровый образ жизни

В Свердловской области за здоровый образ жизни будут начислять бонусы
Екатерина ГАПОН
За здоровый образ жизни будут начислять бонусы, однако куда их можно будет потратить пока не раскрывается

За здоровый образ жизни будут начислять бонусы, однако куда их можно будет потратить пока не раскрывается

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Свердловской области будут раздавать бонусы за здоровый образ жизни. Об этом рассказала главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова в эфире программы ОТВ.

– Есть идея, которую мы хотим воплотить на территории нашей области для вовлечения и стимуляции наших пациентов. Пока это на этапе технического согласования. Это система начисления бонусных баллов здоровья, которые свердловчане смогут в последующем полезно использовать, – поделилась Мария Емельянова.

Куда свердловчане смогут потратить бонусы, пока не раскрывается. Главная цель проекта – стимулировать свердловчан изменить свой образ жизни, чтобы они жили дольше.

Задача врачей – к 2030 году повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году – до 81 года. Отмечается, что биологический возраст – это настоящий возраст человека, и в отличие от цифры в паспорте им можно управлять.

Кроме того, Мария Емельянова рассказала, что на старение влияют система питания, двигательная активность, режим дня и сна, а также стресс.