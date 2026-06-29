Свердловчанам будут раздавать бонусы за здоровый образ жизни

За здоровый образ жизни будут начислять бонусы, однако куда их можно будет потратить пока не раскрывается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Свердловской области будут раздавать бонусы за здоровый образ жизни. Об этом рассказала главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова в эфире программы ОТВ.

– Есть идея, которую мы хотим воплотить на территории нашей области для вовлечения и стимуляции наших пациентов. Пока это на этапе технического согласования. Это система начисления бонусных баллов здоровья, которые свердловчане смогут в последующем полезно использовать, – поделилась Мария Емельянова.

Куда свердловчане смогут потратить бонусы, пока не раскрывается. Главная цель проекта – стимулировать свердловчан изменить свой образ жизни, чтобы они жили дольше.

Задача врачей – к 2030 году повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году – до 81 года. Отмечается, что биологический возраст – это настоящий возраст человека, и в отличие от цифры в паспорте им можно управлять.

Кроме того, Мария Емельянова рассказала, что на старение влияют система питания, двигательная активность, режим дня и сна, а также стресс.