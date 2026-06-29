В Верхней Пышме бизнесмена оштрафовали на 250 тысяч за работницу из Таджикистана

Предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме суд оштрафовал владельца кафе «Чайхана» за привлечение к работе иностранца. В июне 2026 года в заведении обнаружили сотрудницу, являющуюся гражданкой Республики Таджикистан. Женщина занималась мытьем посуды.

- В нарушение действующего миграционного законодательства иностранный работник не имел разрешения на работу и патента, дающих право на легальное трудоустройство на территории РФ, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В связи с этим в отношении ИП Давлатова Ф.Х. завели административное дело по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина».

Свою вину предприниматель признавать не стал. По его словам, фактически гражданку Таджикистана к работе не допускали, как и не заключали с ней трудовой договор. Однако суд такие аргументы не убедили.

Бизнесмена признали виновным и назначили ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.