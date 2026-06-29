Т2 запустил новые базовые станции в Свердловской области

Фото: пресс-служба Т2

Мобильный оператор Т2 провел технические работы в Свердловской области. Технические специалисты запустили базовые станции в 8 населенных пунктах и модернизировали оборудование.

В июне 2026 года оператор запустил базовые станции в Екатеринбурге, Полевском, Нижнем Тагиле, Арамили, поселках Муранитный в Заречном и Кармак Тугулымского муниципального округа и в деревне Часовая Каменского района. Новые объекты связи также появились и в Первоуральске – на территории поселка Билимбай, в нескольких СНТ и на шоссе Динасовское. Станции строились для расширения покрытия, увеличения емкости сети и повышения скорости мобильного интернета там, где нагрузка особенно высока.

Кроме этого, Т2 модернизировал объекты связи в Екатеринбурге и Горном Щите, в Нижнем Тагиле, в поселке Билимбай, в Первоуральске и Качканаре. В условиях растущего трафика это позволило увеличить скорость и поддержать качество передачи данных.

- Запуск базовых станций и модернизация оборудования – это не точечные улучшения, а часть нашей планомерной работы по развитию сети в Свердловской области. Мы повышаем доступность звонков и высокоскоростного мобильного интернета там, где это особенно необходимо. При этом одинаково серьезно относимся к развитию инфраструктуры в крупных городах, в СНТ и на транспортных маршрутах. Нам важно, чтобы клиенты оставались на связи при любых сценариях повседневной жизни и путешествий – и дома, и на даче, и в дороге,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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