В Екатеринбурге будут судить москвичку, похитившую у пенсионеров 4,6 млн

Москвичка прилетела в Екатеринбург и похитила у пенсионеров в сумме 4,6 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить москвичку, похитившую у пенсионеров более 4,6 миллиона рублей. По версии следствия, в феврале 2026 году женщина вступила в преступную группу, которая похищала деньги у пожилых людей. Они обманывали пенсионеров, заверяя, что их деньги необходимо задекларировать и передать на хранение на «безопасный счет».

В марте 2026 года москвичка прилетела в Екатеринбург, где встретилась с жителем Лесного. Она забрала у мужчины 2 миллиона рублей, после чего внесла их на криптокошелек.

– На следующий день обвиняемая забрала у другой пенсионерки 2,6 миллиона рублей. После чего проследовала до пункта обмена денежных средств на криптовалюту, но внести средства не успела, так как была задержана сотрудниками полиции, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщину обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Дело передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.