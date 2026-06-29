В Екатеринбургский зоопарк привезли игривую рысь из Перми

Рысь Веснушка очень игривая и активная. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке приняли пополнение – рысь Веснушку, которая приехала из Перми. После обязательного карантина новую обитательницу поселили в вольере с игрушками, канатами и гамаками. Сейчас она активно исследует новую для себя территорию.

- Веснушка родилась 20 мая 2025 года. Веснушка – очень игривая и активная рысь, которая напоминает обычную кошку, когда резвится. Она покладистая, стрессоустойчивая и непугливая. Киперы говорят, что она «спокойна как удав», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Веснушку уже поселили в вольер. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В рацион Веснушки входят живой корм, курица и говядина. Отмечается, что рысь городскому зоопарку подарили в честь 95-летия со дня основания пермские коллеги. Посмотреть на новую обитательницу гости смогут в комплексе вольеров «Хищники северных широт».