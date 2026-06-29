Более 300 тысяч свердловчан не могут уехать за границу из-за долгов

Чтобы отпуск не сорвался, стоит оплатить долги заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 319 тысяч человек не могут уехать за границу из-за долгов. В связи с этим многие рискуют остаться без отпуска. Судебные приставы напоминают: если вы не хотите, чтобы ваши планы оказались под угрозой, стоит позаботиться о погашении задолженностей заранее.

– Процесс снятия ограничения не происходит мгновенно после оплаты долга. Требуется время на обработку информации, поступление средств и официальное снятие запрета. Оставлять этот вопрос на последний момент – значит рисковать сорвать свой отпуск, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Проверить наличие задолженностей и оплатить их можно как на сайте ГУФССП, так и через портал Госуслуги. Об ограничениях на выезд вы можете узнать там же.

Судебные приставы отмечают, что ограничения выезда за границу это одна из самых действенных мер принудительного взыскания долгов. С начала года благодаря данной мере удалось взыскать более 1,6 миллиарда рублей.