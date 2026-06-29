В Екатеринбурге закрыли кафе на Ильича из-за антисанитарии

Сотрудники Роспотребнадзора выявили в работе кафе множество нарушений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге закрыли кафе быстрого питания «От Души», которое находится на улице Ильича, 47. Дело в том, что после проверки Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в заведении выявили целый букет нарушений.

- Не разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП, не осуществляется контроль за качеством продукции, отсутствует программа производственного контроля. Прием пищевой продукции осуществляется без документации, обеспечивающей ее прослеживаемость, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, в помещениях несвоевременно проводятся уборка и ремонт, а над мойками нет вытяжной вентиляции. Также в кафе были обнаружены насекомые. Более того, к работе допускают сотрудников, которые не проходили медосмотр и аттестацию. Не проводится и ежедневный осмотр поваров.

Роспотребнадзор 22 июня 2026 года приостановил работу кафе и опечатал помещение, после чего направил протокол в суд. Там спустя четыре дня приняли решение закрыть заведение на 60 суток.