В Березовском замглавы по ЖКХ назначен Игорь Ненашев

Игорь Ненашев стал замглавы по вопросам ЖКХ, транспорта и связи. Фото: социальные сети Владимира Шауракса

В Березовском назначили заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта и связи. Им стал Игорь Ненашев. К своим обязанностям он приступает с 29 июня 2026 года. Об этом рассказал ВрИО главы Березовского Владимир Шауракс.

- Когда встал вопрос, кому же доверить столь серьезный и ответственный блок работы, я обратился к нашему резерву. Уверен, что богатый профессиональный опыт Игоря Анатольевича поможет сделать сферу ЖКХ в нашем городе сильнее и качественнее, - рассказал глава Березовского в своих социальных сетях.

По словам Владимира Шауракса, грамотного специалиста в Игоре Ненашеве он увидел еще в прошлом году, когда возглавлял комиссию по выборам главы Березовского. Тогда его впечатлила презентация будущего замглавы по вопросам ЖКХ, а по завершении конкурса он рекомендовал включить его в кадровый резерв.