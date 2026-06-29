На свердловской трассе в ДТП погибла жительница Тюмени

Opel Astra выехал на встречную полосу и влетел в BMW. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 28 июня 2026 года на 38-м километре трассы Артемовский – Зайково произошло смертельное ДТП. Предварительно, 37-летний водитель Opel Astra двигался в сторону Ирбита и выехал на встречную полосу, где влетел в BMW, за рулем которого находилась 42-летняя женщина.

- Водитель BMW пояснила, что автомобиль Opel выехал на встречную полосу неожиданно. По ее словам, маневра обгона или объезда препятствий водитель Opel не совершал. Избежать столкновения не удалось. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В результате столкновения погибла 44-летняя пассажирка Opel Astra. Жительница Тюмени скончалась от полученных травм на месте аварии. Водителей обеих машин госпитализировали в Артемовскую ЦРБ с различными травмами.

По факту ДТП было назначено расследование. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.