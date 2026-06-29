В Екатеринбурге из горящей двухэтажки спаслись 8 человек

Огнеборцам удалось потушить возгорание Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ночью произошел пожар в двухэтажном доме на улице Звездная. Загорелась квартира на первом этаже. Огонь охватил 3 квадратных метра. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 3:22.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 4 человека. Звеном газодымозащитной службы спасены 4 человека по лестничным маршам с помощью спасательных устройств, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На месте происшествия работали 9 спасателей и 3 единицы спецтехники. В 3:33 им удалось локализовать огонь, а еще через три минуты – полностью потушить возгорание. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций. Все работы были завершены в 4:38.