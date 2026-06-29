В Реже мужчину лишили водительских прав из-за алкоголизма

Несмотря на доводы мужчины, суд лишил его водительских прав Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Реже суд лишил водительских прав автомобилиста, который страдает алкоголизмом. Мужчина находится на диспансерном наблюдении у нарколога еще с января 2019 года.

- Гражданин продолжал обладать правом на управление транспортным средством до 2029 года. Его заболевание, согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения», является безусловным медицинским противопоказанием для допуска к управлению автомобилем, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде мужчина возражал против лишения прав. По его словам, автомобиль ему нужен для работы и для того, чтобы возить жену в больницы. Также он отметил, что пьяным за руль никогда не садится.

Однако суд такие аргументы не убедили, поскольку автомобилист не предоставил доказательств о снятии с учета у нарколога или стойкой ремиссии. В связи с этим, было принято решение лишить мужчину водительских прав. Отмечается, что оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.