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НовостиОбщество29 июня 2026 2:52

В Реже мужчину лишили водительских прав из-за алкоголизма

Суд лишил водительских прав жителя Режа, страдающего алкогольной зависимостью
Никита ПРИХОДЬКО
Несмотря на доводы мужчины, суд лишил его водительских прав

Несмотря на доводы мужчины, суд лишил его водительских прав

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Реже суд лишил водительских прав автомобилиста, который страдает алкоголизмом. Мужчина находится на диспансерном наблюдении у нарколога еще с января 2019 года.

- Гражданин продолжал обладать правом на управление транспортным средством до 2029 года. Его заболевание, согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения», является безусловным медицинским противопоказанием для допуска к управлению автомобилем, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде мужчина возражал против лишения прав. По его словам, автомобиль ему нужен для работы и для того, чтобы возить жену в больницы. Также он отметил, что пьяным за руль никогда не садится.

Однако суд такие аргументы не убедили, поскольку автомобилист не предоставил доказательств о снятии с учета у нарколога или стойкой ремиссии. В связи с этим, было принято решение лишить мужчину водительских прав. Отмечается, что оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.