В Екатеринбурге мотоциклист влетел в автобус и угодил в больницу

Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге днем 28 июня 2026 года произошло ДТП с тремя транспортными средствами. Предварительно, в 12:35 возле дома №44 по улице Евгения Савкова мотоциклист влетел в стоящий автобус «СИМАЗ», а затем угодил под колеса автомобиля Jetour.

- Водитель мотоцикла, двигаясь по улице Суходольской со стороны улицы Косотурской, совершил наезд на стоящий автобус «СИМАЗ», который ожидал эвакуатор. От удара мотоциклиста отбросило на встречную полосу, где в это время двигался Jetour, который совершил повторный наезд на мотоциклиста, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Мотоцикл столкнулся с автобусом. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Водителем мотоцикла оказался 40-летний мужчина. С различными травмами его госпитализировали в больницу. Отмечается, что на момент аварии он был в защитном шлеме.

Как выяснили автоинспекторы, двухколесный транспорт не был зарегистрирован. Более того, отсутствовал страховой полис. В связи с этим, в отношении мотоциклиста возбудили два административных дела.

За рулем автобуса на момент аварии находился 63-летний мужчина, а Jetour управлял 45-летний автомобилист.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.